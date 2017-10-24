SOLCU YÖNETMEN ONUR AYDIN, MERAL AKŞENER'İN PARTİSİNE KATILDI
Solcu kimliğiyle tanınan ünlü yönetmen Onur Aydın, Meral Akşener'in partisine katıldığını açıklayarak "Bu partide kimsenin gömleğini çıkarması istenmiyor" dedi.
Meral Akşener, partisinin kuruluşunu yarın açıklayacak. Partinin kuruluşu yaklaşırken kurucular kurulunda kimlerin olduğu da yavaş yavaş öğreniliyor.
"KİMSENİN GÖMLEĞİNİ ÇIKARMASI İSTENMİYOR"
O isimlerden birisi kendisini 'solcu' diye tanımlayan ödüllü yönetmen Onur Aydın. Aydın, Kanal D'den Fulya Soybaş Işık'a verdiği röportajda "Bu partide kimsenin gömleğini çıkarması istenmiyor" dedi.
"KİMLİĞİMİZDEN VAZGEÇMİŞ DEĞİLİZ"
Fulya Soybaş'ın "Solcu musunuz" sorusuna "Evet" yanıtını veren Aydın, "Herkes kendi kimliği ile partinin içinde yer alacak. Sadece ortak bir üniforma giyeceğiz üzerimize. Bu üniformanın adı da Vatanseverlik. Sayın Akşener'in partiyi tanımladığı yere doğru bakmak gerekiyor. vatanseverlerin buluşma noktası. Kimliğimizden, düşüncelerimizden, vazgeçmiş falan değiliz. Bir milli merkez partisi kuruyoruz. Değişik inançlardan insanlar bir araya geliyorlar" şeklinde konuştu.
Kaynak: haberinburada
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