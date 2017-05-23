

Yaz geliyor, cilt kanseri riski artıyor. Güneşin yanı sıra solaryum ve dövmelerin de kansere davetiye çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Nahide Onsun, önemli uyarılarda bulunuyor...



Güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı. Birçok kişi kumsalda güneşlenme hayali kurarken, uzmanlardan, 'Güneş dost değil, cilt kanserine dikkat' açıklamaları geldi. Prof. Dr. Nahide Onsun, güneşin yanı sıra gençlerdeki solaryum alışkanlıkları ve dövmelerin de deri kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.







kaynak:sabah