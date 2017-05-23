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Solaryuma Girmeyin Dövme Yaptırmayın!
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solaryuma girmeyin dövme yaptırmayın!

SOLARYUMA GİRMEYİN DÖVME YAPTIRMAYIN!

Yaz geliyor, cilt kanseri riski artıyor.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 11:40
Puan Ver : Solaryuma Girmeyin Dövme Yaptırmayın!(9/10)7


Yaz geliyor, cilt kanseri riski artıyor. Güneşin yanı sıra solaryum ve dövmelerin de kansere davetiye çıkardığını söyleyen Prof. Dr. Nahide Onsun, önemli uyarılarda bulunuyor...



Güneşin yüzünü göstermeye başlamasıyla birlikte tatil planları da hız kazandı. Birçok kişi kumsalda güneşlenme hayali kurarken, uzmanlardan, 'Güneş dost değil, cilt kanserine dikkat' açıklamaları geldi. Prof. Dr. Nahide Onsun, güneşin yanı sıra gençlerdeki solaryum alışkanlıkları ve dövmelerin de deri kanseri için önemli bir risk faktörü olduğunu söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Solaryuma  Girmeyin  Dövme  Yaptırmayın    haber

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