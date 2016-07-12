

Sadece güneş enerjisi ile uçarak dünya turu yapan Solar Impulse 2'nin Türkiye semalarına saat 13.00'te girmesi bekleniyor. İspanya'nın Sevilla kentinden önceki gün havalanan uçak, Akdeniz üzerinden halen Yunanistan hava sahasında uçuyor.



Atlas Okyanusu'nu geçtiğimiz ay aşan Solar Impulse 2, Mart 2015'te Abu Dhabi'de başlayan projeyi tamamlamak için Abu Dhabi'ye geri dönüyor.



2015'te uçak Abu Dhabi'den Kalaeloa'ya sekiz etapta uçmuştu. Solar Impulse 2, batı Pasifik'te 21 saatlik bir uçuş yaparak zaman olarak en uzun solo uçuş olarak tarihe geçmişti. Ancak bu etapta uçağın güneş bataryaları zarar görmüş ve Solar Impulse 10 ay boyunca tamir ve kuzey yarımkürede en uygun güneş ışığı için beklemek zorunda kalmıştı.



Boeing 747 uçağının kanat boyuna sahip Solar Impulse uçağında, güneş ışınları yakalamak için 17 bin adet fotovolatik hücre bulunuyor.



Bu hücreler aracın elektrik motorlarını doğrudan ateşleyebildiği gibi lityum-ion pillerini de şarj ederek uçağın gece de uçmasına olanak sağlıyor. Proje havacılık endüstrisi için bir örnek olmaktan çok günei enerjisinin gücünü gösterme hedefi taşıyor.