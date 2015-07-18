

Uzun menzilli, güneş enerjisiyle çalışan deneysel uçak projesinin adı olan Solar Impulse ilk uçağın geliştirilmiş hali olan Solar Impulse 2 aşırı ısınmanın bataryalarda verdiği kalıcı hasar nedeniyle uçuşa nisan ayına kadar ara verildiğini açıkladı.



Solar Impulse Projesi İsviçreli iş adamı André Borschberg ile psikiyatrist Bertrand Piccard tarafından yönetilmektedir. Proje kapsamında sadece güneş enerjisiyle çalışan uçakla dünyanın etrafında tam bir tur atılması hedeflenmektedir. Projenin geliştirilmesi ile gelecekte kullanılacak olan yakıt ve teknolojinin deneyleri yapılıyor. Günümüzün enerji ihtiyaç ve kullanım şeklini düşündüğümüzde projenin çok daha yakın zaman değil ancak globalleşecek ve insan bilimine seviye atlatacak bir çalışma olduğunu söylemek gerekir. Projenin yöneticilerinden Piccard, aynı zamanda dünyanın etrafını hiç durmadan balonla dolanan uçuşun yardımcı pilotuydu. Bir diğer yönetici Borschberg yaklaşık 118 saat süren seyahatiyle, dünyanın yalnız yapılan en uzun kesintisiz uçuş rekorunu kırmıştı.



Uçağın bataryalarının dünya turunun en uzun etabı olan Japonya -Hawaii uçuşunun ilk gününde aşırı ısındığı ve soğutulamadığı belirtildi. Uçak tamirat süresince Kalaeloa Havaalanı'ndaki Hawaii Üniversitesi bakım alanında yeni bir hazırlıklar içinde. Uçağın ekibi, aşırı ısınmanın önlenmesi için araştırmaların ve testlerin yapılacağını ifade etti. Kuvvetli rüzgarların kanatlarına verdiği zarar sebebiyle Japonya'da yaklaşık bir ay planlanmayan bir mola vermişti. Güneş ışınları güçlü olduğunda uçağın hızı, ideal hızı olan 45 (km/h)'den iki katına kadar çıkabiliyor. Orta büyüklükte bir kamyon ağırlığında olan karbon fiber uçağın ağırlığı yaklaşık 2,5 ton olarak dikkatleri çekiyor.