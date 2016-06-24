15. kez havalanan Solar Impulse, hiç durmadan 3 gece 4 gün süren bir uçuşla Atlantik Okyanusu'nu aştı ve Seville San Pablo Havalimanı'na ulaştı.



15. kez havalananı Solar Impulse, hiç durmadan 3 gece 4 gün süren bir uçuşla Atlantik Okyanusu'nu aştı ve Seville San Pablo Havalimanı'na ulaştı.



“Yolculuğun Geleceğini Tasarlıyoruz” vizyonuyla sürdürülebilirlik ve inovasyon alanında öncü çalışmalara imza atan Brisa, Solar Impulse programında “Türkiye Resmi Partneri” olarak yer alıyor. Sadece güneş enerjisi kullanarak devri alem yolculuğunda olan Solar Impulse, insanların, kurumların ve hükümetlerin enerji ve temiz teknolojilere bakış açısını değiştirmeyi hedefliyor.



2015 yılında Abu Dabi'den başlayan bu tarihi yolculuğun son durağı Sevilla oldu. 15. kez havalanan Solar Impulse 3 gece 4 gün süren zorlu bir uçuşun ardından Avrupa'ya ulaştı. Solar Impulse'ın mucitleri ve pilotlarından Bertrand Piccard uçuş esnasında AB Enerji Birliği Başkan Yardımcısı Maroš Šefčovič ile de canlı yayın bağlantısıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi ve Solar Impulse'ın bu alanda elde ettiği deneyim ve bilgileri aktardı. Piccard, Atlantik Okyanusu geçişi sonrasında deneyimlerini şu sözlerle paylaştı: “Solar Impulse olarak; zorlu Atlantik geçişiyle yalnızca temiz teknolojilerin kullanıldığı, çevreye duyarlı, geleceğine sahip çıkan bir ‘yeni modern dünya'nın simgesi ve habercisi olmaktan gurur duyuyoruz.”



10 yılı aşkın bir AR-GE faaliyetinin ürünü olan Solar Impulse, tek bir damla fosil yakıta ihtiyaç duymadan, sadece güneşten aldığı ve lityum pillerinde depoladığı enerjiyle hem gündüz hem de gece uçabilen ilk uçak olma özelliğine sahip. Bu sayede teorik olarak sonsuz süre havada kalabilen Solar Impulse'ın ağırlığı sadece 2300 kg., yani bir binek otomobil kadar. 17 bin adet güneş panelinin yerleştiği kanat genişliğiyse 72 metre, yani bir Boeing 747'ninkinden daha uzun. Solar Impulse'ın daha dünya turuna çıkmadan kırdığı 8 rekoru bulunuyor. Bu rekorlara “bütün gece kesintisiz uçmayı ilk başaran”, “kıtalararası uçuşu ilk gerçekleştiren” güneş enerjili uçak gibi unvanlar dahil.



3 Mart 2015'te Abu Dabi'den başlayan tarihi dünya turunda Solar Impulse, Oman, Hindistan, Burma, Çin'e uğradıktan sonra, 28 Haziran'da Japonya'nın Nagoya kentinden havalanan uçak, beş gün beş gece boyunca Büyük Okyanus'un üzerinden uçarak 3 Temmuz'da ABD'nin Hawaii eyaletine ulaştı. Ardından, okyanus geçişinde öngörülemeyen bir şekilde fazla ısınan aküler nedeniyle Hawaii'de bakım ve test sürecine girdi. 2016 Nisan ayında bu süreci tamamlayan Solar Impulse Hawaii-Kaliforniya etabının ardından Mayıs ayında Amerika kıtası geçişine başladı. 11 Haziran'da New York'a, Atlantik Okyanusu kıyısına ulaşan Solar Impulse, 23 Haziran'da ise Atlantik Okyanusu geçişini tamamladı. Bundan sonraki süreçte Avrupa ya da Kuzey Afrika'da mola verecek ve Abu Dabi'de tarihi dünya turunu tamamlayacak.



Dünya turunun tamamlanmasıyla, Solar Impulse, dünyanın çevresini yakıtsız olarak sadece güneş enerjisiyle kat eden ilk uçak, Solar Impulse'ın mucidi ve pilotları olan Bertrand Piccard ve Andre Borschberg ise dünyanın çevresini güneş enerjisiyle dolaşan ilk insanlar olarak tarihe geçecekler.



Solar Impulse, uğrayacağı ülkelerde yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin bilinci ve kullanım alanlarını yaygınlaştırmak amacıyla hükümetlerle ortak kampanyalar yürütüyor. Solar Impulse'ın Türkiye Resmi Partneri Brisa, tarihi yolculuk boyunca, Türkiye'de yenilenebilir enerji kaynaklarının gelecekteki kullanım alanlarına ilişkin farkındalık yaratmak için çalışıyor.



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