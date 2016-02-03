

DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Hatice Çalışkan, Söke'de gözaltına alındı. Aydın'ın Söke İlçesi'nde yakalanan, Özdemir Sabancı suikastının zanlısı, DHKP-C terör örgütü üyesi İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ın emniyetteki sorgusu sürerken, Fadik Adıyaman'ın yakalanırken üzerinden Hatice Çalışkan adına düzenlenmiş sahte kimlik üzerine polis harekete geçti. DHKP-C terör örgütü üyesi olduğu belirlenen Hatice Çalışkan, Söke'de gözaltına alındı.







Çalışkan'ın İsmail Akkol ve Fadik Adıyaman'ı önce Didim'de sakladığı, sonra Söke'ye gelişlerinde yardımcı olduğu öğrenildi. Hatice Çalışkan da Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.