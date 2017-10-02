SÖKE'DE FABRİKA'DA YAĞ KAZANI PATLADI: 3 İŞÇİ YARALI, 1 KİŞİ KAYIP
Söke-Milas karayolu üzerinde bulunan çırçır fabrikasında yağ kazanı patladı. Patlama esnasında 3 kişi yaralanırken, kayıp olan bir kişiyi de arama çalışmaları devam ediyor.
YAP KAZANI İNFİLAK ETTİ
Söke-Milas karayolunda bulunan çırçır fabrikasında saat 15.00 sıralarında yağ kazanı büyük bir gürültüyle infilak etti. Patlama sonrası olay yerine Söke İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralanan 3 kişi 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Söke'deki çeşitli hastanelere sevk edilirken, kayıp olan bir kişinin ise ekipler tarafından arandığı bildirildi. Patlama sonrası fabrikada büyük maddi hasar oluştu.
Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Kuşadası Kaymakamı Muammer Aksoy patlamanın olduğu fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Kaynak: haberinburada
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