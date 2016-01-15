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şoke eden anlaşma! rusya vuracak suriye üstlenecek

ŞOKE EDEN ANLAŞMA! RUSYA VURACAK SURİYE ÜSTLENECEK

Rusya, Suriye ile 26 Ağustos 2015'te imzaladığı, Suriye'ye Rus hava birliklerinin gönderilmesini öngören anlaşmanın içeriğini kamuoyuna açıkladı.

Tarih : 15 Ocak 2016, 09:23
Puan Ver : Şoke Eden Anlaşma! Rusya Vuracak Suriye Üstlenecek(9/10)9


Rusya hükümetinin resmi sayfasında yer verilen anlaşmaya göre, Rus savaş uçaklarının Lazkiye'deki Hmeymim hava üssüne bölgede barış ve güvenliği tesis etmek amacıyla, meşru  Suriye hükümetinden gelen talep üzerine ve sadece savunma amaçlı olarak sevk edildiği vurgulandı.



‘SORUMLULUĞU SURİYE ÜSTLENECEK'

Anlaşmada, "Suriye,  Rusya hava birliklerinin faaliyetleri sonucunda oluşacak zarar nedeniyle üçüncü taraflarca öne sürülebilecek her türlü suçlamaların sorumluluğunu üstlenecektir" ifadeleri kullanıldı. Anlaşmanın süresiz olarak imzalandığı belirtilirken, Suriye'nin Rus hava birliklerinin konuşlandırılması için Hmeymim hava üssünü ve tarafların anlaşması çerçevesinde operasyonlar için gerekli araziyi Rusya'nın kullanımına ücretsiz olarak sunduğu kaydedildi.



 ‘SİLAH VE MÜHİMMAT İÇİR VERGİ ÖDENMEYECEK'

Diğer taraftan, Rusya'nın her türlü gerekli silah, mühimmat ve malzemeyi, Suriye topraklarına vergi ödemeden gönderebileceği ifade edildi. Rusya, 30 Eylül'den bu yana Suriye'de hava operasyonları düzenliyor.








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