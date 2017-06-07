Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

'sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer' sözü...

'SOKAKTA YEMEK YİYEN KADINLAR DAYAK YER' SÖZÜ...

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok, TV 8'de yayınlanan "Bekir Köse ile Sahur Vakti" programını, "şiddet ve ayrımcılığa teşvik ettiği" gerekçesiyle Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) şikayet etti.

Tarih : 07 Haziran 2017, 14:56
Puan Ver : 'sokakta Yemek Yiyen Kadınlar Dayak Yer' Sözü...(6/10)7


CHP Basın Birimi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Altıok tarafından söz konusu programa ilişkin, RTÜK'e şikayet dilekçesi verildi. Dilekçede, söz konusu programa katılan Prof. Dr. Cevat Akşit'in "Sokakta yemek yiyen kadınlar dayak yer." ifadesini kullandığı belirtilerek, bu sözlerin, "şiddeti meşrulaştırdığı" değerlendirildi.



Kadına karşı şiddetin, insan hakları ihlali ve ayrımcılığın bir biçimi olduğuna işaret edilen dilekçede, suçu öven, şiddete azmettiren, kadını aşağılamaya, kadına kin, nefret ve ayrımcı duygular beslemeye teşvik eden uygulamaların, çağdaş küresel toplum tarafından yazılmış her türlü hukuka, uluslararası sözleşmelere ve evrensel etik değerlere aykırı olduğuna değinildi.



Bu programda geçen ifadelerin, Anayasa'nın 10. maddesine, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'a ve Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesine aykırı olduğu kaydedilen dilekçede, söz konusu programla ilgili gerekli işlemin yapılması talep edildi.



 



kaynak:hürriyet








Etiketler:   Sokakta  Yemek  Yiyen  Kadınlar  Dayak  Yer    Sözü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER