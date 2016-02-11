

Adana'da sokakta uyuşturucu satan ‘torbacı'lara yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 10'u tutuklandı.







Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Narkotim ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Polis, merkez Seyhan, Yüreğir ile Sarıçam merkez ilçelerindeki İncirlik, Yeşiloba, Barbaros ve Şakirpaşa mahallelerine belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.







Baskınlarda, H.G., S.Ç., M.R.A., E.A., M.Ş.A., M.İ., H.P., Y.G., E.Ö., K.A., A.K, M.K., D.B. ve C.K. yakalandı. Gözaltına alınan kişilerin ev, işyeri ile araçlarındaki aramalarda 29 kilo 600 gram kubar esrar, 10 paket eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği belirlenen bin 100 TL ele geçirildi.







Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 4'ü serbest bırakılırken, Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından adli mercilere sevk edilen 10 şüpheli ise 'uyuşturucu madde ticareti' suçlamasıyla tutuklanarak Kürkçüler Cezaevi'ne gönderildi.