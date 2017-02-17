

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, sokakta kadınlara sözlü tacizi yasaklıyor. Liberal VVD ile Hıristiyan Demokrat CDA partilerinin, kadın ve eşcinsellerin sokaklarda taciz, hakaret ve kötü söylemlere maruz kalmalarının yasaklanmasını içeren önerisi, belediye meclisi tarafından kabul edildi.







Amsterdam, Hollanda'da sokakta tacizi ve küfrü yasaklayan ilk kent olacak. Kabul edilen öneriye göre yasak, önümüzdeki yaz döneminde başlayacak ve özel görevliler tarafından denetlenecek.







Bu denetçilere sözlü saldırı da suç sayılacak. Amsterdam Belediyesi'nin planına göre, denetçilerin duyabilecekleri mesafeden sözlü saldırıda, tacizde bulunanlar 4 bin 100 Euro'ya (yaklaşık 16 bin TL) kadar para cezasına çarptırılabilecek.







kaynak:habertürk