Adana'da oyun oynarken kamyonet çarpması sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü, film gibi bir takip sonucu yakalandı.

Adana'da evinin önündeki sokakta oynadığı sırada, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitiren 3 yaşındaki Bünyamin Ok'un ölümüne neden olan sürücü Şehmus Özmen (59), film gibi takiple yakalandı.

SOKAKTA OYNARKEN KAMYONET ÇARPTI

Olay, 18 Şubat'ta Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi 842 Sokak'ta meydana geldi. Evlerinin önündeki sokakta oynayan Bünyamin Ok'a, kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce hava fırlayıp yere düşen küçük çocuk kanlar içinde kaldı.

YAKINLARI DAMDAN DÜŞTÜ SANDI

Sesi duyup, dışarı çıkan vatandaşlar küçük Bünyamin'nin evin damından düştüğünü sandı. Aile yakınları, 112 Acil Servis'i arayarak yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, çocuğun öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği dedektifleri, Bünyamin'in kafatasındaki ezikten şüphelendi. Vatandaşların ifadesini alan polisler, yapılan sorguların tümünde küçük çocuğun damdan düştüğünü bilgisini aldı.

84 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın düşme olmadığı üzerinde duran uzman polisler, bu kez küçük çocuğun arkadaşlarıyla konuşmaya başladı. 10 yaşındaki bir kızın, Bünyamin'e bir kamyonetin çarptığını söyleyince ekipler çevredeki 84 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Olayın olduğu sırada kamyonetin sokağa girdiğini tespit eden polis, harekete geçti. Tüm güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen polisler kamyonet sürücüsü Şehmuz Özmen'in küçük çocuğa çarpmasının ardından akaryatık istasyonunun yıkama bölümene girdiğini, kamyonetinin altını ve ön kısmını yıkattırdığını tespit etti.

KAN İZLERİ ELE VERDİ

Tüm bu detayları tespit eden ekipler, kısa sürede Özmen'i yakaladı. Gözaltına alınan Özmen sorgusunda, " Küçük çocuğa çarptığının farkında olmadığını" söyledi. Polis ise kamyonette yaptığı incelemede aracın altından kan izleri gördü.

Özmen, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: haberinburada