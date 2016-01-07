

Evsiz bir genç ile sokak köpeğinin soğuk havadan korunmak için bir durakta birbirlerine sarılarak uyuduğu ana ait fotoğraf karesi herkesi duygulandırdı.



Sosyal medyada bugün paylaşılan bir fotoğraf herkesin yüreğini burktu. Mecidiyeköy'de bir AVM önünde çekildiği öğrenilen fotoğrafta sokakları mesken eden bir genç ile bir sokak köpeğinin dostluğu herkesi duygulandırdı. Fotoğraf karesine yansıyan görüntüde soğuktan bir durağa sığınan evsiz bir genç ile sokak köpeği birbirlerine sarılarak ısınmaya çalışıyor. Bir vatandaş bu anları sosyal medyada paylaşırken, kaderleri sokakta kesişen genç ve sokak köpeğinin bu anları yürekleri sızlattı.



