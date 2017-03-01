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sokakta baygın bulundu, hastanede öldü

SOKAKTA BAYGIN BULUNDU, HASTANEDE ÖLDÜ

DÜZCE'de evinin yakınında baygın bulunan 35 yaşındaki Bedir Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tarih : 01 Mart 2017, 11:54
Puan Ver : Sokakta Baygın Bulundu, Hastanede Öldü(6/10)8


DÜZCE'de evinin yakınında baygın bulunan 35 yaşındaki Bedir Ö., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.



Burhaniye Mahallesi'nde oturan Bedir Ö.'nün dün akşam eve gelmemesi üzerine eşi aramaya çıktı. Evinin yakınında eşi tarafından baygın bulunan Bedir Ö., çağrılan ambulasla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyuşturucu aldıktan sonra fenalaştığı ileri sürülen Bedir Ö., doktorların yaptığı müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 1 çocuk babası Bedir Ö.'nün kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.



 



kaynak:haberler








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