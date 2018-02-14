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sokak ortasında yanarak can veren kadının kimliği sahte çıktı

SOKAK ORTASINDA YANARAK CAN VEREN KADININ KİMLİĞİ SAHTE ÇIKTI

İzmir'in Konak ilçesinde sokak ortasında yanarak can veren genç kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu belirlendi.

Tarih : 14 Şubat 2018, 18:00
Puan Ver : Sokak Ortasında Yanarak Can Veren Kadının Kimliği Sahte Çıktı(8/10)8


ÜZERİNDEN SAHTE KİMLİK ÇIKTI



İzmir'in Konak ilçesinde, sokak ortasında yanarak yaşamını yitiren genç kadının üzerinden çıkan Hülya Tekbey adına düzenlenmiş kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı. Kadının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, olayın yaşandığı sokak üzerinde güvenlik kamerası bulunmadığından, bölgedeki Mobese'leri incelemeye aldı.



KADIN ÇIĞLIĞI DUYULDU



Mahalle sakinlerinden Ahmet Reşit, duyduğu çığlık üzerine dışarıya çıktığını belirterek, "Ben evde uyuyordum. Kadın çığlığı duydum. Dışarıya çıktık ve yanan bir kadını gördük. Karşı evde oturan bin genç, battaniye ile söndürmeye çalıştı. Ancak kadın öldü. Daha sonra da polisler geldi. Bu mahalleden değil, kimse tanımıyor" dedi.



 



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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