SOKAK ORTASINDA TUVALETİNİ YAPAN İLHAN ŞEŞEN'E, BİR TEPKİ DE NURGÜL YEŞİLÇAY'DAN!
Bodrum'da sokak ortasında tuvaletini yapan ünlü sanatçı İlhan Şeşen'e, güzel oyuncu Nurgül Yeşilçay, Twitter hesabından "Bu ne rezillik" diyerek tepki gösterdi.
Bodrum'da sabah saatlerinde para çektiği bankanın duvarına tuvaletini yaparken görüntülenen ünlü sanatçı İlhan Şeşen'e tepkiler çığ gibi büyüyor.
TWITTER'DAN TEPKİ GÖSTERDİ
İlhan Şeşen'in sokak ortasındaki bu fotoğraflarını gören ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, tepkisini Twitter'dan gösterdi.
"BU NE REZİLLİK"
Yeşilçay, sosyal medyada gördüğü bu manzara karşısında "Bu ne rezillik" mesajını paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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