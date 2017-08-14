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Sokak Ortasında Palalı Kavga Kamerada!

SOKAK ORTASINDA PALALI KAVGA KAMERADA!

Tekirdağ'da aralarında husumet olan iki grup yolda karşılaşınca kavga çıktı. Palaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı, amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

Tarih : 14 Ağustos 2017, 23:40
Puan Ver : Sokak Ortasında Palalı Kavga Kamerada!(10/10)6

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sokak ortasında palalı kavga yaşandı. Hasım iki grubun meydan savaşını kameralar anbean kaydetti.

İKİ GRUP, SOKAKTA KARŞI KARŞIYA GELDİ

Olay, ilçenin en işlek yerlerinden Öztrak Caddesi'nde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sabaha karşı bir lokantanın önünde karşılaştı.

ÖNCE TEKME TOKAT SONRA PALA İLE SALDIRDILAR

Sokakta başlayan sözlü tartışma ardından tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan S.A, bir kokoreççiden aldığı pala ile E.A.'ya saldırdı.

OLAY ANI KAMERADA

Bu anlar ise vatandaşların amatör kameralarına saniye saniye yansıdı. Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan S.A. tutuklanırken, E.A. ile A.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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