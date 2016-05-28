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sokak ortasında infaz: 1 ölü, 3 yaralı

SOKAK ORTASINDA İNFAZ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

Elazığ'da bir iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tarih : 28 Mayıs 2016, 10:02
Puan Ver : Sokak Ortasında İnfaz: 1 Ölü, 3 Yaralı(9/10)6


Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir çok suçtan kaydı bulunan denetimli serbestlikle ayağında kelepçe ile cezaevinden çıktığı öğrenilen Selim K., husumetlilerine sokak ortasında kurşun yağdırdı.



Olayda o esnada aracından inerek kuruyemişçiye giden Mustafa Kaplan ile birlikte F.G.,Z.K. ile Z.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan olayla bir bağlantısı olmadığı ileri sürülen Mustafa Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.








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