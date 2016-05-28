SOKAK ORTASINDA İNFAZ: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Elazığ'da bir iş yerinin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Olay, merkez İzzetpaşa Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda bir iş yerinin önünde meydana geldi. İddiaya göre, bir çok suçtan kaydı bulunan denetimli serbestlikle ayağında kelepçe ile cezaevinden çıktığı öğrenilen Selim K., husumetlilerine sokak ortasında kurşun yağdırdı.
Olayda o esnada aracından inerek kuruyemişçiye giden Mustafa Kaplan ile birlikte F.G.,Z.K. ile Z.Y. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan olayla bir bağlantısı olmadığı ileri sürülen Mustafa Kaplan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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