SOKAK ORTASINDA HAYAT KURTARAN AİLE HEKİMİ ÖDÜL ALDI
Manisa'da bir aile hekimi, sağlık ocağının karşısında bulunan pastanede kalp spazmı geçiren hastasına ilk müdahaleyi yaparak hayatını kurtardı.
Dr. Tanju Şentürk, 22 Haziran tarihinde sabah saatlerinde kendisini telefonla arayarak kalple ilgili şikayetlerini anlatan Haydar Arslan'a yaptığı ilk müdahale ile hastasının hayata tutunmasını sağladı. Şentürk, Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım tarafından çalıştığı kurumda teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.
"KAFETERYANIN ÖNÜNDE KENDİSİNİ GÖRDÜM VE KOŞTUM"
Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Dr. Tanju Şentürk, "Daha önceden takibimizde olan hastamız Haydar Bey sabah beni telefonla arayarak göğsünde bir ağrı şikayeti olduğundan bahsetti ve terlemeye başladığını söyledi. Ben derhal bir ambulans çağırarak hastaneye gitmesini söyledim. Çünkü daha önceden stentliydi ve kardiyak problemleri vardı. Ancak tamam diyerek kapattıktan sonra tekrar aradı, 'ben geliyorum' diye. Gelmemesi gerektiğini söyledim ama camdan baktığımda aşağıdaki kafeteryanın orada kendisini gördüm ve koştum."
"ESKİ STENTTE DARALMA OLMUŞ"
"Gerçekten ciddi bir göğüs ağrısı ve ölüm korkusu vardı hastada. Ciddi terliyordu, tansiyonu düşüktü hemen müdahalemizi yaptık. Bu arada biz de 112'yi arayarak ambulans istedik. Kendi özel hekimini bildiğim için hastaya müdahaleyi yaptıktan sonra oraya yönlendirdik. Aslında hastamızı stabil ettik biz. Stabil ettikten sonra gönderdik. Durumu iyiydi gönderdiğimizde. Orada da gerekli müdahaleleri yapılmış. Eski stentinde bir daralma olduğu, ön tarafında daha ciddi bir daralma olduğu tespit edilmiş. İkinci bir stent takıldıktan sonra şimdi sapasağlam yanımızda duruyor." dedi.
HASTASINA HEM FİZİKSEL HEM PSİKOLOJİK DESTEK SAĞLADI
Kalp spazmı geçiren Haydar Arslan'a yaptığı müdahaleyi de anlatan Dr. Şentürk şunları söyledi: "Öncelikle kan dolaşımını kontrol ettikten sonra kan sulanmasını sağlamak için aspirin çiğnettik ve bir Karum ilave ettik kullandığı ilaçlara. Damar yolunu açtık, sakinleştirdik, konuştuk ambulansa verdik ve gönderdik."
"HASTASINA VAKIF BİR DOKTOR"
Manisa İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Engin Yıldırım ise, "Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak, hastasını bilen bir hekim arkadaşımızın kendisine gelen ilk çağrıda doğru bir şekilde yönlendirip, hastasını takip edip sonrasında ilk müdahaleyi yapmış olması ve en önemlisi de hastamızın bu durumdan memnuniyetini dile getiren dilekçesi üzerine hem hekimimize hem de vatandaşımıza duyarlılığından dolayı teşekkür etmek için bir araya geldik. Burada önemli olan şu; bizim aile hekimliğinde hep vurguladığımız, hekimin hastasına vakıf olması. Burada hekimimiz hastasının önceden geçirmiş olduğu kalp hikayesini biliyor, stent hikayesini biliyor. Hastayı takip ediyor, ilk müdahalesini yapıyor, 112'yi buraya davet ediyor ve sonrasında da önceden uzman anlamında tedavisinin devam ettiği hastaneye naklini sağlıyor. Hastamızın şifasına bir şekilde vesile olmuş oluyor. Bizimle birlikte hizmet veren hekimlerimiz adına doktor Tanju Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bu almış olduğu hizmetten duyduğu memnuniyeti bizimle paylaşan değerli vatandaşımız Haydar Bey'e bu konuda farkındalık oluşturduğu için ve haberdar ettiği için çok teşekkür ediyorum." diyerek Dr. Tanju Şentürk'e teşekkür belgesi ve çiçek takdim ederken, Haydar Arslan'a da duyarlılığından dolayı çiçek takdim ederek teşekkür etti.
Kaynak: haberinburada
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