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Sokak ortasında cinayet! 17 yaşındaki genci başından vurup kaçtılar

SOKAK ORTASINDA CİNAYET! 17 YAŞINDAKİ GENCİ BAŞINDAN VURUP KAÇTILAR

Ankara'da evine gittiği sırada kimliği belirlenemeyen şahısların silahlı saldırısına uğrayan genç başından vurularak öldürüldü.

Tarih : 26 Temmuz 2017, 01:10
Puan Ver : Sokak Ortasında Cinayet! 17 Yaşındaki Genci Başından Vurup Kaçtılar(9/10)5

Ankara'da sokak ortasında cinayet işlendi. 17 yaşındaki genç evine gittiği sırada başından vuruldu. Talihsiz genç olay yerinde hayatını kaybetti.

BAŞINDAN VURUP KAÇTILAR

Olay, akşam saatlerinde Altındağ'da meydana geldi. Aktaş Mahallesi 748. Sokak üzerinde evine doğru giden Hikmet Yılmaz (17), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Yılmaz'ı başından yaralayan saldırganlar, gecenin karanlığından yararlanarak kayıplara karıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyarak olay yerinde gelen mahalle sakinleri, Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Yılmaz'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Olaydan haberdar olarak gelen gencin yakınları, sinir krizleri geçirdi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için alarma geçti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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