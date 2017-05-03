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sokak ortasında çılgına döndü! kocasına isyan etti

SOKAK ORTASINDA ÇILGINA DÖNDÜ! KOCASINA İSYAN ETTİ

Öfkeli kadının tepkisi olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi

Tarih : 03 Mayıs 2017, 15:23
Puan Ver : Sokak Ortasında Çılgına Döndü! Kocasına İsyan Etti(7/10)7


 Samsun'da eşinin kendisini aldattığını iddia eden 42 yaşındaki kadın, sokak ortasında çılgına dönerek kocasına isyan etti.



Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kocası Y.K.'nin (62) kendisini bir kadınla aldattığını iddia eden S.K., eşine sinirlenip çığlık atarak hakaretlerde bulunmaya başladı. Eşini sakinleştirmeye çalışan Y.K., tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı. Olay yerine gelen polis çifti bir dükkana alarak sakinleştirmeye çalıştı. Öfkeli kadının tepkisi olay yerinde bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.



 



kaynak:habertürk








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