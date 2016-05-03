

Olay, saat 19.30 sıralarında Dilaver Mahallesi Meşe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 gündür yanmayan sokak lambalarının değiştirilmemesi üzerine Adnan Kalıntaş, sokak lambasını değiştirmek için direğe tırmandı.



Kalıntaş, lambayı değiştirdiği sırada elektrik akımına kapıldı. Direkte asılı kalan Kalıntaş, hayatını kaybetti. Yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve EnerjiSa ekipleri yönlendirildi.



Hattaki elektriğin kesilmesinin ardından Kalıntaş, 1 saat süren çalışmanın ardından 3 metre yüksekliğindeki direkten indirildi.







Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda memur, evli ve 2 çocuk babası Adnan Kalıntaş'ın cesedi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.