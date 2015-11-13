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'sokak kadını' dediği teyzesiyle davalık oldu

'SOKAK KADINI' DEDİĞİ TEYZESİYLE DAVALIK OLDU

Anneannesinin evinde kavga ettiği teyzesine “Sokak kadını” dediği gerekçesiyle sanık olan 25 yaşındaki genç kız, mahkemede ifade verirken düşüp bayıldı. Genç kıza sağlık görevlileri müdahale edip hastaneye götürürken teyze ise arkasına bile bakmadan duruşma salonunu terk etti.

Tarih : 13 Kasım 2015, 10:09
Puan Ver : 'sokak Kadını' Dediği Teyzesiyle Davalık Oldu(10/10)8


25 yaşındaki Sevilay S. ile 34 yaşındaki teyzesi Gönül K. arasındaki hakaret ve yaralama davasına konu olan olay, geçen yıl nisan ayında Kartal'da yaşandı.

 

İddiaya göre; anneannesi İpek K.'yı ziyarete giden Sevilay S.'ye, evde bulunan teyzesi Gönül K., “O....u ne yüzle geldin buraya. Senin evin değil burası, benim evim” dedi. S. de “Burası benim anneannemin evi. Senin ne olduğun belli. Sokak kadını. Seni psikopat arkadaşlarıma pazarlattıracağım. Benim kılıma zarar gelirse seni öldürtürüm” diye karşılık verdi.

 

Tartışma kavgaya dönüştü. Teyze-yeğen karşılıklı olarak birbirlerinden şikâyetçi oldu. Savcılık yeğen hakkında, “hakaret, tehdit ve yaralama” suçlamasıyla 1 yıldan 5 yıla kadar, teyze hakkında ise “hakaret ve yaralama”dan 7 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

 

Anadolu 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada ikisi de hem şikâyetçi hem de sanık olan K. ve S. hazır bulundu. Hâkimin uzlaştırmak için çaba sarf ettiği ikili, bir kez daha birbirlerinden şikâyetçi olduklarını tekrarladı








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