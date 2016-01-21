

Son günlerde yağan yoğun kar yağışı ile birlikte, sokak hayvanları ve kuşların aç kalmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya yem bırakıldı.



Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları ve kuşlar için kırsalda uygun alanlara et ve buğday bırakıyor. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından, Beylerderesi eski yolu, TOKİ bölgesi, Tecde kanal üstü, Çöp döküm alanı, Çöşnük Venk bölgesi, Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı, Yaka Mahallesi, Dilek-Topsöğüt bölgelerine sokak hayvanları için 1,5 ton et bırakıldı. Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşlar için de belirli aralıklarla Turgut Özal Tabiat Parkı, Hürriyet (İsmetpaşa) Parkı, Sümerpark (Abdullah Gül) ve Vilayet Parkı'na tonlarca buğday serpildi.



Kar yağışı durumuna göre sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen alanlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından yem bırakılmasına devam edileceği belirtildi.