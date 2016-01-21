O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sokak hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı

SOKAK HAYVANLARI VE KUŞLAR İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

Son günlerde yağan yoğun kar yağışı ile birlikte, sokak hayvanları ve kuşların aç kalmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya yem bırakıldı.

Tarih : 21 Ocak 2016, 11:55
Puan Ver : Sokak Hayvanları Ve Kuşlar İçin Doğaya Yem Bırakıldı(10/10)12


Son günlerde yağan yoğun kar yağışı ile birlikte, sokak hayvanları ve kuşların aç kalmaması için Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya yem bırakıldı.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanları ve kuşlar için kırsalda uygun alanlara et ve buğday bırakıyor. Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından, Beylerderesi eski yolu, TOKİ bölgesi, Tecde kanal üstü, Çöp döküm alanı, Çöşnük Venk bölgesi, Orduzu Turgut Özal Tabiat Parkı, Yaka Mahallesi, Dilek-Topsöğüt bölgelerine sokak hayvanları için 1,5 ton et bırakıldı. Kar yağışı nedeniyle yem bulamayan kuşlar için de belirli aralıklarla Turgut Özal Tabiat Parkı, Hürriyet (İsmetpaşa) Parkı, Sümerpark (Abdullah Gül) ve Vilayet Parkı'na tonlarca buğday serpildi.

Kar yağışı durumuna göre sokak hayvanları ve kuşlar için belirlenen alanlara, Büyükşehir Belediyesi tarafından yem bırakılmasına devam edileceği belirtildi.








Etiketler: Sokak  Hayvanları  Ve  Kuşlar  İçin  Doğaya  Yem  Bırakıldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER