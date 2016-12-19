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SOKAK HAYVANLARI İÇİN ESKİMO USULÜ EV


SOKAK HAYVANLARI İÇİN ESKİMO USULÜ EV
Tarih : 19 Aralık 2016, 13:48
Puan Ver : Sokak Hayvanları İçin Eskimo Usulü Ev(10/10)10



Türkiye'de en sert iklim koşullarının yaşandığı kentlerinden biri olan Erzurum'da, belediye tarafından her türlü bakımları yapılan sokak hayvanları için Eskimoların da kullandığı iglo evler yapıldı.




Erzurum'da kısırlaştırma, aşılama ve adli konular dolayısıyla kent merkezi ile ilçelerden getirilen yüzlerce sahipsiz hayvana Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı Rehabilitasyon Merkezi'nde özenle bakılıyor.




Bakım, rehabilitasyon ve tedavileri gerçekleştirilen merkezde, daha önce bu hayvanlar için ahşap ve tuğladan yeni barınaklar inşa edildi. Bununla da yetinmeyen merkez yetkilileri, kapalı ve ısıtmalı bölümler dışında kalan hayvanlar için düşen hava sıcaklığını göz önüne alarak farklı bir çalışma yaptı.




Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu kentte bu hayvanların soğuktan en az şekilde etkilenmesini sağlamak için "Eskimo"ların da kullandığı yaklaşık 15 "iglo" ev yaptırdı. Merkezdeki köpeklerin dışarıda durmaktansa daha sıcak olan iglo evlerini tercih ettikleri gözlendi.




KARIN, SOĞUKTAN KORUYUCU ÖZELLİĞİ KULLANILDI 



Veteriner İşleri Şube Müdürü Ahmet Çağrı Birdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık yarım metre kar yağışının olduğu ve hava şartlarının sert geçtiği Erzurum'da hayvanlar için farklı projeler ürettiklerini söyledi.Barınakta dışarıda bakılan hayvanları düşünerek böyle bir çalışma yaptıklarını belirten Birdal, şöyle konuştu: "Hayvanlar rehabilitasyon sürelerini burada tamamlıyorlar. Biz bunları, aldığımız ortama geri bırakana kadar hem doğal ortamlarından uzaklaşmasınlar hem de korunaklı koşullarda kalsınlar diye ekibimizle 'ne yapabiliriz' diye düşündük. Dünyanın bu koşullarda neler yaptığına baktık. Biraz 'Eskimo' evlerinden ilham alarak hayvanlar için bunları oluşturduk.Birdal, igloları karla kapatmadan önce plastik varillerle yerlerini ayarladıklarını, varillerin içlerine de battaniyeler yerleştirdiklerini belirterek, "Bunu yaparken de barınakta hakim rüzgarı da ölçtürdük. Hayvanlar için yaptığımız bu iglo evlerinin giriş yönlerini hakim rüzgarın ters istikametine yerleştirdik. Hayvanlar gerçekten korunaklı sıcak bir yerde kışı geçirmiş olacaklar." dedi.











 



kaynak:habertürk













Etiketler: Sokak  Hayvanları  İçin  Eskimo  Usulü  Ev    haber

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