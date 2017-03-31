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SOKAK HAYVANLARI İÇİN BAKIMEVİ PROJESİ YAPILIYOR


SOKAK HAYVANLARI İÇİN BAKIMEVİ PROJESİ YAPILIYOR
Tarih : 31 Mart 2017, 13:06
Puan Ver : Sokak Hayvanları İçin Bakımevi Projesi Yapılıyor(5/10)5


Pazaryeri Belediyesi tarafından sokak hayvanları bakımevi yapımı için proje hazırlanıyor.



Pazaryeri Belediye Başkanlığı binasında, yapılan proje hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halktan gelen şikayetler doğrultusunda böyle bir proje yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanları bakımevi yapımı için proje çizimi tamamlandı.



 



kaynak:haberler








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