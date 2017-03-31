SOKAK HAYVANLARI İÇİN BAKIMEVİ PROJESİ YAPILIYOR
Pazaryeri Belediyesi tarafından sokak hayvanları bakımevi yapımı için proje hazırlanıyor.
Pazaryeri Belediye Başkanlığı binasında, yapılan proje hakkında açıklama yapan Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, halktan gelen şikayetler doğrultusunda böyle bir proje yaptıklarını belirterek, "Sokak hayvanları bakımevi yapımı için proje çizimi tamamlandı.
kaynak:haberler
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar