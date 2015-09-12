

Şırnak Valiliği'nin kararıyla 4 Eylül cuma günü saat 20.00'den başlatılan sokağa çıkma yasağı bugün saat 07.00'de kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı süresince büyük ilçede yuvalanan PKK'lılarla çatışmaların olduğu Cizre'de yasağın kalkması ile birlikte, ilçede oturanlar bu sabahtan itibaren evlerinden çıkabildi. Cizre'ye günlerdin kapalı olan giriş çıkışlar da başladı.