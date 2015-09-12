O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKTIĞI CİZRE'DE ÇATIŞMANIN İZLERİ


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞININ KALKTIĞI CİZRE'DE ÇATIŞMANIN İZLERİ
Tarih : 12 Eylül 2015, 12:28
Puan Ver : Sokağa Çıkma Yasağının Kalktığı Cizre'de Çatışmanın İzleri(6/10)4


Şırnak Valiliği'nin kararıyla 4 Eylül cuma günü saat 20.00'den başlatılan sokağa çıkma yasağı bugün saat 07.00'de kaldırıldı. Sokağa çıkma yasağı süresince büyük ilçede yuvalanan PKK'lılarla çatışmaların olduğu Cizre'de yasağın kalkması ile birlikte, ilçede oturanlar bu sabahtan itibaren evlerinden çıkabildi. Cizre'ye günlerdin kapalı olan giriş çıkışlar da başladı.








Etiketler: Sokağa  Çıkma  Yasağının  Kalktığı  Cizre  De  Çatışmanın  İzleri    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER