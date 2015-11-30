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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI SÜRDÜĞÜ İLÇEDE 1 ASKER ŞEHİT


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINI SÜRDÜĞÜ İLÇEDE 1 ASKER ŞEHİT
Tarih : 30 Kasım 2015, 14:39
Puan Ver : Sokağa Çıkma Yasağını Sürdüğü İlçede 1 Asker Şehit(9/10)7


Mardin'de Derik İlçesi'nde PKK'lı teröristler tarafından bazı sokaklara kazılan hendek ve kurulan barikatların kaldırılması amacıyla düzenlenen operasyon kapsamında 25 Kasım akşamından bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, bu sabaha karşı çatışmalar şiddetlendi. Çatışmalar sırasında boş bir okula roketatarlı saldırı düzenlenirken, atılan roketatar mermilerinden biri eve isabet etti. Derik İlçesi'nde düzenlenen operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı devam ederken, çatışmalar bu sabah şiddetlendi. Hendeklerin yoğun olduğu Dağ Mahallesi'nde yoğun bomba ve silah sesleri gelirken, Cevizpınar Mahallesi'ndeki boş Namık Kemal İlköğretim Okulu'na roketatarlı saldırı düzenlendi. Çatışmalar sırasında Ömer Kıran'ın evine de roketatar mermisi isabet etti. Olayda can kaybı olmadı, hasar meydana geldi.








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