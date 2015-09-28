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sokağa çıkma yasağı kalktı! son durum

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI! SON DURUM

Merkez Sur İlçesi'nde dün akşam güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında çıkan çatışmalar gece geç saatlere kadar sürdü. Çatışmalarda, ilk belirlemelere göre 2 PKK'lı öldürülürken, Sur İlçesi'nde hayat bugün normale döndü.

Tarih : 28 Eylül 2015, 11:02
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Bismil İlçesi'nde ise, Tekel ile Ulutürk ve Dumlupınar mahallelerinin kesiştiği Mem u Zin Bulvarı'ndan geçen araçları durduran PKK'lılar, araç sürücülerini indirerek, kontak anahtarlarını aldı. Araçları da barikat olarak kulanan PKK'lıların, yoldan geçen polis zırhlı aracına ateşlediği roketatar mermisi, polis aracını sıyırarak, yolun karşı tarafında bulunan 3 katlı evin ikinci katındaki bir dairenin penceresinden içeri girdi. Roket mermisinin evin içerisinde infilak etmesi üzerine 9 yaşındaki Elif Şimşek öldü, evde bulunan 5 kişi de yaralandı.








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