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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ !


SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ !
Tarih : 06 Eylül 2015, 12:08
Puan Ver : Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi !(10/10)9


Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde operasyon başlatılan merkez Sur ilçesindeki 15 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin açtığı hendekleri kapatmak için operasyon yapan polise roketli saldırı yapıldı. Saldırıda iki özel harekat polisi şehit olurken, 3 polis yaralandı.



Sabah saatlerinde başlayan operasyona katılan ekipler, ara sokaklara kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ilçeyi ablukaya alırken, Diyarbakır valiliği ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti.








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