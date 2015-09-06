

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamada sabah saatlerinde operasyon başlatılan merkez Sur ilçesindeki 15 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDG-H üyelerinin açtığı hendekleri kapatmak için operasyon yapan polise roketli saldırı yapıldı. Saldırıda iki özel harekat polisi şehit olurken, 3 polis yaralandı.







Sabah saatlerinde başlayan operasyona katılan ekipler, ara sokaklara kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için ilçeyi ablukaya alırken, Diyarbakır valiliği ilçede sokağa çıkma yasağı ilan etti.