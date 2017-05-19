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şok sözler! galatasaray küme düşer

ŞOK SÖZLER! GALATASARAY KÜME DÜŞER

Galatasaray'ın eski başkanlarından Faruk Süren, katıldığı bir spor programında çarpıcı ifadeler kullandı. Süren, sarı kırmızılıların finansal açıdan kötü durumda olduğunu, bu tablonun devam etmesi halinde Galatasaray'ın küme düşeceğini iddia etti.

Tarih : 19 Mayıs 2017, 13:13
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Galatasaray'ın 1996-2000 yılları arasında başkanlığını yapan ve UEFA Kupası mimarlarından olan efsane başkan Faruk Süren, Turkcell TV "Spor Meydanı" programına çarpıcı açıklamalar yaptı.



İşte Faruk Süren'den ortalığı sarsacak çarpıcı açıklamalar:





- UEFA kupası Türk futbol tarihinin en büyük başarısı. Ancak bazı şeyleri fazla abartıyoruz. Bu başarının tek kalmış olması bana üzüntü veriyor. Galatasaray 2000 senesinden bu yana 1-2 kere daha bu başarıyı elde etmeliydi. O nedenle 17 Mayıs'ın bayram olarak kutlanması benim açımdan doğru değil.



 



kaynak:fanatik








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