

Galatasaray'ın 1996-2000 yılları arasında başkanlığını yapan ve UEFA Kupası mimarlarından olan efsane başkan Faruk Süren, Turkcell TV "Spor Meydanı" programına çarpıcı açıklamalar yaptı.







İşte Faruk Süren'den ortalığı sarsacak çarpıcı açıklamalar:











- UEFA kupası Türk futbol tarihinin en büyük başarısı. Ancak bazı şeyleri fazla abartıyoruz. Bu başarının tek kalmış olması bana üzüntü veriyor. Galatasaray 2000 senesinden bu yana 1-2 kere daha bu başarıyı elde etmeliydi. O nedenle 17 Mayıs'ın bayram olarak kutlanması benim açımdan doğru değil.







kaynak:fanatik