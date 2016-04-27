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ŞOK! PKK PATLAYICIDA BU NOTU BIRAKTI...


ŞOK! PKK PATLAYICIDA BU NOTU BIRAKTI...
Tarih : 27 Nisan 2016, 13:17
Puan Ver : Şok! Pkk Patlayıcıda Bu Notu Bıraktı...(8/10)9


Saldırı Sabah saat 05.00 sıralarında İpekyolu İlçesi Hacıbekir Mahallesi Lalapaşa sokakta meydana geldi. Devri görevi yapan polis zırhlı aracı sokaktan geçerken PKK'lılar tarafından roketatarla ateş edildi. Roketin zırhlı aracın üzerinden sıyırıp geçmesi üzerine teröristler bu kez önceden yerleştirdikleri el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.



Zırhlı araçta hasar oluşurken ekipteki 3 polis yaralandı. Çağrılan ambulanslarla yaralı polisler Van Bölge eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay yerine sevk edilen takviye ekipler, saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.



PATLAYICIDA 'CİZRE VE SURU UNUTMADIK' YAZISI



Bu arada, polis ekipleri saldırının gerçekleştiği bölgede çalışma yürütürken, aynı sokak yakınlarında bulunan Mahir Sokakta ise el yapımı patlayıcı, 28 kilogram Amonyum Nitrat, 40 gram A4, 170 gram TNT ile 2 adet elektrikli kapsül ele geçirdi. İçerisinde patlayıcı buluna ve siyah bir poşetle sarılı bidonunun üzerinde ise 'Cizre ve Suru unutmadık. Tolhıldan YPS-WAN' yazılı bir not bulundu. Polis ekipleri bölgedeki operasyonlarını sürdürürken, başlatılan kapsamlı arama-tarama çalışmaları ise sürüyor.








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