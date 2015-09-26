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şok iddia: robben fenerbahçe'ye dava açtı

ŞOK İDDİA: ROBBEN FENERBAHÇE'YE DAVA AÇTI

Bayern Münih'li yıldız Arjen Robben, Fenerbahçe'nin ‘Yandex' reklamında isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye dava açtı.

Tarih : 26 Eylül 2015, 11:06
Puan Ver : Şok İddia: Robben Fenerbahçe'ye Dava Açtı(8/10)9


Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün yayınlanan reklam filmi büyük ses getirmişti. Van Persie'nin de oynadığı reklam filminde sarı-lacivertlilerin ana sponsoru ‘Yandex', Robben transferi için ‘bikini yaz, Robben gelsin' sloganını kullanmıştı. Bu kampanya Fenerbahçe ve Yandex'in başına iş açtı.


 


TRT Spor'un haberine göre; Arjen Robben, isminin reklamlarda izinsiz kullanıldığı için dava açmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilere telif hakkı ihlali nedeniyle dava açacağı belirtilen Robben'in yüklü bir tazminat alabileceği belirtildi.







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