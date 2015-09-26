ŞOK İDDİA: ROBBEN FENERBAHÇE'YE DAVA AÇTI
Bayern Münih'li yıldız Arjen Robben, Fenerbahçe'nin ‘Yandex' reklamında isminin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe'ye dava açtı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün yayınlanan reklam filmi büyük ses getirmişti. Van Persie'nin de oynadığı reklam filminde sarı-lacivertlilerin ana sponsoru ‘Yandex', Robben transferi için ‘bikini yaz, Robben gelsin' sloganını kullanmıştı. Bu kampanya Fenerbahçe ve Yandex'in başına iş açtı.
TRT Spor'un haberine göre; Arjen Robben, isminin reklamlarda izinsiz kullanıldığı için dava açmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilere telif hakkı ihlali nedeniyle dava açacağı belirtilen Robben'in yüklü bir tazminat alabileceği belirtildi.
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