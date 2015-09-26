

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün yayınlanan reklam filmi büyük ses getirmişti. Van Persie'nin de oynadığı reklam filminde sarı-lacivertlilerin ana sponsoru ‘Yandex', Robben transferi için ‘bikini yaz, Robben gelsin' sloganını kullanmıştı. Bu kampanya Fenerbahçe ve Yandex'in başına iş açtı.







TRT Spor'un haberine göre; Arjen Robben, isminin reklamlarda izinsiz kullanıldığı için dava açmaya karar verdi. Sarı-lacivertlilere telif hakkı ihlali nedeniyle dava açacağı belirtilen Robben'in yüklü bir tazminat alabileceği belirtildi.