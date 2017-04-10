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ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! SAAT 22:00'DE DÜŞTÜ...


ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI! SAAT 22:00'DE DÜŞTÜ...
Tarih : 10 Nisan 2017, 14:10
Puan Ver : Şok Gerçek Ortaya Çıktı! Saat 22:00'de Düştü...(5/10)4


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe  girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki olaylara ilişkin aralarında  eski Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı Korgeneral Güvenç ile tuğgeneraller Caha,  Boduroğlu, Çağlar, Soyraç, Nuhoğlu ve Tamer'in de bulunduğu 150 kişi hakkında  iddianame hazırlandı.



İddianamede tüm şüpheliler için "Anayasal düzeni ortadan  kaldırmaya teşebbüs", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya  görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan  kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlarından üçer kez  ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianame mahkemeye gönderildi. İddianamede, 15 kişi ise müşteki sıfatıyla yer alıyor.



 



kaynak:milliyet








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