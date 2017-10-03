Müzayede kurumu Sotheby'in Hong Kong'da gerçekleştirdiği sonbahar müzayedesinde Çin'in Song Hanedanına ait bin yıllık bir porselen tabak rekor fiyat olan 37.7 milyon dolara alıcı buldu.

HANEDANLIK DÖNEMİNE AİT

Daha önce Ming Hanedanı dönemine ait kupa 2014 yılında Şangay'lı bir zengine 36 milyon 50 bin dolara satılmıştı.

REKOR FİYATA SATILDI

Yirmi dakika süren açık artırma 10 milyon 2 yüz bin dolardan başladı. Telefonla gelen son teklifle rekor fiyat kırıldı. Sotheby, porselen tabağın fırça yıkamak için yapıldığı, Kuzey Song Hanedanlığı sarayına ait olduğu ve dünyada yalnızca dört adet bulunduğunu açıkladı.

SADECE 13 SANTİMETRE

Porselen tabağın 13 santimetre çapında parlak mavi sırlı olduğu kaydedildi. Müzayede sonunda yapılan açıklamada bu meblağın Çin seramikleri için verilen en yüksek fiyat olduğu kaydedildi.

Daha önceki en yüksek fiyata satılan porselen parçanın, üzerinde bir horoz ve civcivlerine annelik yapan bir tavuğun resmedildiği 1465 ve 1487 yılları arasında yaşamış İmparator Chenghua'nın sarayına ait ince beyaz kupa olduğu belirtildi. Bu kupa 2014 yılında Çin'in süper zengini sanat eserleri koleksiyoncusu Liu Yigian'a 36 milyon 50 bin dolara satılmıştı.

Kaynak: haberinburada