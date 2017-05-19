ŞOK DİYET MAĞDURU OLMAYIN!
Uzmanlar yaz ayları yaklaşırken hızla kilo vermek isteyenleri, gelin ve damat adaylarını, tatile çıkacakları, şık ve zarif görünmenin hayali uğruna kimi zaman sağlıklarından bile olmayı göze alanları şok diyet konusunda uyardı.
İHA'da yer alan habere göre; yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa zamanda kilo vermek isteyen kişiler şok diyet mağduru olabiliyor. Tatile çıkmadan önce şık ve zarif görünmek uğruna şok diyet yapmanın sakıncalarına değinen Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Şok diyet yapmak sağlıksız bir yöntem olduğu gibi kısa bir süre sonra fazlası ile kiloları geri alma riski de bulunuyor" dedi.
Fazla kilolardan bir an önce kurtulmanın, sağlıklı bir şekilde kurtulmak ile bağdaştırılmaması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Uzel, "Yaz tatiline, düğüne, mezuniyete hazırlanmak için çok düşük kalorili bir diyet uygulamayın. Bu hem sağlıksız bir yöntem, hem de kısa süre sonra kilolarınızı fazlasıyla geri alma riski var. Hızla vücudu terk eden kiloların geri dönüşü çok çabuk olabilir. Daha sağlıklı ve yavaş kilo verebileceğiniz bir diyet programı uygulayın. Bu sayede, sinir, kalp ve damar sistemi, uyku düzeni bozuklukları gibi problemlerin de önüne geçmiş olursunuz" diye konuştu.
kaynak:habertürk
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