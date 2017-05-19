

İHA'da yer alan habere göre; yaz aylarının gelmesiyle birlikte kısa zamanda kilo vermek isteyen kişiler şok diyet mağduru olabiliyor. Tatile çıkmadan önce şık ve zarif görünmek uğruna şok diyet yapmanın sakıncalarına değinen Yrd. Doç. Dr. Ruhan Aşkın Uzel, "Şok diyet yapmak sağlıksız bir yöntem olduğu gibi kısa bir süre sonra fazlası ile kiloları geri alma riski de bulunuyor" dedi.



Fazla kilolardan bir an önce kurtulmanın, sağlıklı bir şekilde kurtulmak ile bağdaştırılmaması gerektiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Uzel, "Yaz tatiline, düğüne, mezuniyete hazırlanmak için çok düşük kalorili bir diyet uygulamayın. Bu hem sağlıksız bir yöntem, hem de kısa süre sonra kilolarınızı fazlasıyla geri alma riski var. Hızla vücudu terk eden kiloların geri dönüşü çok çabuk olabilir. Daha sağlıklı ve yavaş kilo verebileceğiniz bir diyet programı uygulayın. Bu sayede, sinir, kalp ve damar sistemi, uyku düzeni bozuklukları gibi problemlerin de önüne geçmiş olursunuz" diye konuştu.







kaynak:habertürk