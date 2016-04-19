

Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD'in Suriye'den 4 kişilik bir timi yasadışı yollardan Türkiye'ye soktuğunu saptadı. Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nca hazırlanan bilgi notunda, Suriye'de IŞİD adına savaşan Talip, Furkan, Cuma ve Memiş kod adlı militanların ülkemize giriş yaptığı ve eylem hazırlığında olduğuna dikkat çekildi.







ALMANYA'YA UYARI







Suriye'deki IŞİD grupları ile bağlantılı olan Yunus D.'nin de örgüt adına muhtemel hedeflere yönelik video ve fotoğraf çekimi yaparak “keşif” çalışmasında bulunduğu tespit edildi. Emniyet Müdürlüklerine gönderilen uyarı yazısında, “IŞİD'le irtibatlı kişilerin canlı bomba temin etmeye hazır olduğu yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir” notu da düşüldü.







Emniyet Genel Müdürlüğü, IŞİD'in Paris ve Brüksel'deki intihar eylemlerinden sonra Almanya'da da benzer saldırı hazırlığını deşifre etti. Türkiye'de görev yapan polis irtibat görevlisi üzerinden Almanya makamlarına elde edilen istihbarat paylaşıldı.







Almanya'ya iletilen kritik bilgide, IŞİD terör örgütü yöneticilerinin açık kimliği bilinmeyen Mahmut Taha Husayn Al-Tai adlı militana Türkiye üzerinden Almanya'ya gitmesi talimatı verildiği açıklandı. “Canlı bomba olduğu değerlendirilen IŞİD mensubunun kendisini kamufle etmek amacıyla takım taraftarı gibi forma giyeceği ve taraftarların arasına karışarak dikkat çekmeden Almanya'ya giriş yapmak istediği şeklinde bilgiler alındı” denildi.



