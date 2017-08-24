SÖĞÜT İLÇE KAYMAKAMI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI!
Bilecik'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Sönmezay'ın telefonunda ByLock yüklü olduğu belirlendi.
Bilecik'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
MAKAMINDA VE EVİNDE ARAMA YAPILDI
Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Söğüt İlçesine giderek 39 yaşındaki Kaymakam Berkan Sönmezay'ı gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen, evli ve 2 çocuk babası Berkan Sönmezay'ın makamında ve evinde arama yapıldı.
2 YILDIR GÖREVDEYDİ
Söğüt'te 30 Temmuz 2015 tarihinden bu yana kaymakamlık görevinde bulunan Berkan Sönmezay'ın aynı zamanda Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı ile Söğüt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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