Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi

Söğüt İlçe Kaymakamı FETÖ'den Gözaltına Alındı!

SÖĞÜT İLÇE KAYMAKAMI FETÖ'DEN GÖZALTINA ALINDI!

Bilecik'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Sönmezay'ın telefonunda ByLock yüklü olduğu belirlendi.

Tarih : 24 Ağustos 2017, 19:20
Puan Ver : Söğüt İlçe Kaymakamı Fetö'den Gözaltına Alındı!(5/10)1

Bilecik'in Söğüt İlçesi Kaymakamı Berkan Sönmezay, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

MAKAMINDA VE EVİNDE ARAMA YAPILDI

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, bugün Söğüt İlçesine giderek 39 yaşındaki Kaymakam Berkan Sönmezay'ı gözaltına aldı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan, terör örgütünün haberleşme sistemi olan ByLock programını kullandığı öne sürülen, evli ve 2 çocuk babası Berkan Sönmezay'ın makamında ve evinde arama yapıldı.

2 YILDIR GÖREVDEYDİ

Söğüt'te 30 Temmuz 2015 tarihinden bu yana kaymakamlık görevinde bulunan Berkan Sönmezay'ın aynı zamanda Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Başkanlığı ile Söğüt Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini de yürüttüğü belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Söğüt  İlçe  Kaymakamı  Fetö  Den  Gözaltına  Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER