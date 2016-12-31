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soğuklarda sokaktaki hayvanlara yardım edin

SOĞUKLARDA SOKAKTAKİ HAYVANLARA YARDIM EDİN

Havalar çok soğuk. Sokak kedilerinin birçoğu sığınacak bir yer bulamadığı için donarak ölüyor. Yapımı çok basit olan bir yuva yaparak, yiyecek ve su vererek onları kurtarabilirsiniz

Tarih : 31 Aralık 2016, 11:35
Puan Ver : Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin(9/10)8


Biz sıcak evimizde otururken pek farkında değiliz ama, sahipsiz hayvanların sokaktaki yaşamı kış şartlarıyla birlikte iyice zorlaşıyor. Sığınacak bir yer bulamayanlar donarak ölürken, yiyecek bulamadığı için açlıktan ölenler de oldukça fazla. Evet, hayvanların kürkleri var, ancak bu onları sıfır derecenin altındaki dondurucu soğuklardan korumaya yetmiyor.



HAYATTA KALMALARI İÇİN SU ÖNEMLİ!

Veteriner hekim Tarık Akan, hayvanlara yağmurun ve soğuğun etki etmediği sığınaklar yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. Kışın yemek kadar suyun da çok önemli olduğunu belirten Akan, sözlerini şöyle sürdürüyor: "Sular donduğu için dışarıda su bulamıyorlar. Bu yüzden su dolu kaplar koymak gerekiyor. Sığınaklara gece birkaç tane kaynamış suyla doldurulmuş şişe bırakılırsa çok faydalı olur." Özellikle yavru kedi ya da köpeklerin soğuktan mutlaka korunması gerektiğini belirten Akan, yavruların direncinin yetişkinlere göre daha düşük olduğunu açıklıyor: "Bu yüzden yavru, hamile, yaşlı ve hasta hayvanların soğuktan olumsuz etkileniyor. Hele ki yeni doğmuş yavrular, çok zor durumlarda kalıyor, çoğunlukla hayatlarını kaybediyor. Güçlü bir bağışıklık sisteminin en iyi yolu beslenmedir. İyi beslenmeyen bir canlının hastalıklara direnmesi çok zordur. Zira, havalar soğuduğunda canlıların günlük ihtiyaç duydukları kalori artar, bunun en önemli sebebi de ısı regülasyonu dediğimiz ortam ısısına uyum sağlamak zor bir iştir. Basit bir ishal vakası bağışıklık sistemini yorabilir ve bu, başka hastalıklara yakalanmasına sebep olur."

***

PRATİK VE UCUZ BİR KEDİ EVİ YAPABİLİRSİNİZ



MALZEMELER:

Kedilerin içerisinde rahat edebileceği büyüklükte bir karton koli.

Kutunun çevresini kaplayacak sayıda çöp torbası ya da naylon.

Kutunun altı tarafını da kaplayacak sayıda köpük (foamboard).

Koli bantı.

Maket bıçağı.

Cetvel.



NASIL YAPILIR?

Köpüklerden karton kutunun etrafını kuşatacak şekilde altı parça kesilir. Her bir parça, kutunun farklı bir yüzeyiyle aynı ebadda olmalıdır. Evin tabanını ve tavanını oluşturacak parçalar biraz daha uzun olabilir.

Kesilen parçalar, koli bant kullanılarak önce karton kutunun ait oldukları yanlarına, sonra da birbirine yapıştırılır. Böylece kutunun etrafı köpüklerle kaplanmış olur.

Yağmura ve kara karşı koruma sağlamak için kutunun dört bir yanı, köpüklerin üzerinden geçirilen naylon parçalarıyla kaplanır, naylon parçaları sıkıca birbirine ve kutuya bantlanır.

Kutunun bir yanında sokak hayvanlarının giriş çıkışına yetecek büyüklükte bir kapı açılır.

Kutunun çöp gibi görünmesini engellemek için üzerine 'kedileri soğuktan korumak içindir; lütfen atmayın' gibi yazılar yazılır. 



 



kaynak:sabah








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