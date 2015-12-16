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soğuk havalar göz sağlığınızı tehdit ediyor!

SOĞUK HAVALAR GÖZ SAĞLIĞINIZI TEHDİT EDİYOR!

Güneş gözlüğü sadece yazın kullanılır gibi yanlış bir düşünce hakim. Oysa güneş gözlüğü kışın da kullanılabilir.

Tarih : 16 Aralık 2015, 15:21
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Güneş gözlüğü sadece yazın kullanılır gibi yanlış bir düşünce hakim. Oysa güneş gözlüğü kışın da kullanılabilir. Özellikle kar yağdıktan sonra açan güneşli havada zemindeki kar güneşin bütün zararlı ışınlarını doğrudan göze yansıtır. Bu durum yaz güneşinden daha çok zararlıdır. Çünkü yazın kar olmadığından güneş ışınları yerden yansıma yapmaz. Özellikle kar yağdıktan ve yerde biriktikten sonra açan güneşli havalarda mutlaka güneş gözlüğü kullanılmalıdır.



Soğuk havalarda göz sağlığını olumsuz etkileyen nedenler ve enfeksiyonlardan korunma önerileri hakkında bilgi veren Memorial Diyarbakır Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, viral enfeksiyonların görme bozukluğuna neden olduğunu söyledi. Soğuk havalarda ortaya çıkan viral enfeksiyonların, gözün kornea tabakasına etki ederek görme bozuklukları riskini artırdığın dile getiren Op. Dr. Belgin Ekmekçiler, adenoviral göz enfeksiyonları olarak adlandırılan bu durumun; gözlerde sulanma, kızarıklık, çapaklanma, sulu ve beyaz bir akıntıya neden olacağı gibi ışıktan rahatsızlığa da yol açabileceğini kaydetti.








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