

'Beni bu havalar mahvetti' diyorsanız uzmanlara kulak verin. Dışarı beresiz çıkmayın, saçınızı ıslak bırakmayın, en önemlisi sinir yapmayın başınız ağrımasın... Kış aylarında soğuk havaların gelmesiyle birlikte herkes baş ağrısından şikayet ediyor. Seste bozulma, yüzde dolgunluk hissi, ağrı ve burun akıntısı gibi sorunların kronik hale gelmesine neden olan sinüzit, soğuk havalarda atağa geçiyor.



Üst solunum yolu enfeksiyonları ve basit soğuk algınlığı da sinüzite neden olabiliyor. Sinüslerin ısı değişikliğinden etkilendiğini belirten uzmanlar "Isı değişikliği olan ortamlarda mümkünse bir mendille ağız ve burun kapatılmalı" uyarısında bulunuyor.



Soğuğun en çok tetiklediği baş ağrısı grubu nevraljilerdir. Bu grupta ağrı; baş ve yüzde elektrik çarpması şeklinde kendini gösterir. Soğuk havalarda özellikle yüz sinirlerinin hassasiyetinin artması nedeniyle; nevraljisi olan hastaların ağrıları da artıyor. Hatta o kadar şiddetli bir hale gelir ki; hastalar soğuk ve rüzgarlı havalarda dışarıya bile çıkamayabilir.



GERGİNLİK FAKTÖRÜ



Bir diğeri de gerilim tipi baş ağrılarıdır. Kışın genel olarak çalışma hayatı daha yoğun ve daha stresli geçiyor. Trafikte geçirilen zaman artıyor ve yaza göre daha az hareketli bir yaşam sürülüyor. Bu nedenle, soğuklarla da birlikte özellikle masa başında çalışan kişilerin baş ağrılarında artma gözleniyor. Bugüne kadar soğuk ve ağrı ilişkisini doğrulayan pek çok araştırma yapıldı.



Bunlardan en ilginç olanlarından birisi de; serotonin (mutluluk) hormonunun da rolüyle ilgili araştırmadır. Serotonin merkezi sinir sisteminden salgılanan bir hormon. Depresyona neden olabildiği gibi, ağrı mekanizmasında da önemli bir rol üstlendiği biliniyor. Bu nedenle özellikle depresyon-ağrı ilişkisi üzerinde yapılan çalışmalarda, serotoninin rolü de araştırılıyor.



BU KURALLARA UYUN



Sabah banyo yapıp sokağa çıkmayın. Gece banyo yapıp saçınızı iyice kurutun. Rüzgarda durmayın. Başa doğrudan gelen rüzgarı önlemek çok önemli. Saç kurutma makinesini ılık ayarda kullanın. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olmalı. Vücut ısısına yakın olmalı ve hızlı üflememeli. Jöle sürmeyin. Çünkü jöle iletkenliği artırıyor.







kaynak:sabah