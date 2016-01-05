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soğuk hava balık fiyatlarını ikiye katladı

SOĞUK HAVA BALIK FİYATLARINI İKİYE KATLADI

Soğuk ve olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını da etkiledi.

Tarih : 05 Ocak 2016, 09:53
Puan Ver : Soğuk Hava Balık Fiyatlarını İkiye Katladı(8/10)9


Soğuk ve olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını da etkiledi.

Ülke genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları balık fiyatlarının da tavan yapmasına neden oldu. Bu durumdan hem balıkçılar hem de vatandaşlar olumsuz yönde etkilendi. Olumsuz hava şartlarından dolayı denize açılamayan balıkçıların tezgahlarındaki balık çeşitlerini ve miktarını azalttı. Balığın az çıkmasından dolayı fiyatların artması vatandaşın cebini olumsuz etkiledi. Soğuk havalardan dolayı balıkçıların, fiyatların normal olduğunu söylemesine karşın vatandaşlar fiyatların yüksek olduğunu belirtti. Barbun ve mezgit 8 liradan 15 liraya, levrek 18 liradan 22 liraya, somon 10 liradan 13 liraya, istavrit 7 liradan 13 liraya, alabalık 8 liradan 12 liraya çıktı.

BAYRAK: "FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLİYORUZ"

Samsun Saathane balıkçı esnaflarından Halit Bayrak, olumsuz hava koşulları sebebiyle balık avı yapılamadığını belirterek, “Balıkçılar son zamanlarda olumsuz hava koşulları nedeniyle balık avına çıkamıyor. Bu da bizim tezgahlarımızı etkiliyor. Elimizdeki balık miktarının yeterli olmaması sebebiyle balık fiyatlarında biraz artış oldu. Ancak hava koşullarının düzelmesi ile beraber balık fiyatlarının da düşmesini bekliyoruz” dedi.

TURAN: İKİ KİLO YERİNE BİR KİLO ALABİLİYORUZ"

Balık fiyatlarının çok yükseldiğini söyleyen Yaşar Turan adlı bir vatandaş, "Soğuk havadan dolayı balık fiyatları çok yüksek. İki kilo alacağımız yerine bir kilo alıyoruz. Denizin nimetlerinden bolca faydalanmak istiyoruz. Bunun için de fiyatların düşmesini bekliyoruz" şeklinde konuştu.








Etiketler: Soğuk  Hava  Balık  Fiyatlarını  İkiye  Katladı    haber

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