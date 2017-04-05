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soğuk algınlığınız 1 haftadır geçmiyorsa…

SOĞUK ALGINLIĞINIZ 1 HAFTADIR GEÇMİYORSA…

Soğuk algınlığı ile nezlenin sık sık karıştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Üskül uyardı: Soğuk algınlığı 1 haftada geçer. Alerjik nezle uzun sürer.

Tarih : 05 Nisan 2017, 16:33
Puan Ver : Soğuk Algınlığınız 1 Haftadır Geçmiyorsa…(10/10)8


Soğuk algınlığı ile nezlenin sık sık karıştırıldığını söyleyen Prof. Dr. Üskül uyardı: Soğuk algınlığı 1 haftada geçer. Alerjik nezle uzun sürer. Tedavi edilmezse astıma neden olur. Burun akıntısı, hapşırma ve öksürük gibi şikayetlerle kendini gösteren soğuk algınlığı ve alerjik rinit (nezle) genellikle birbirleriyle karıştırılıyor.



Bu iki hastalığı ayırt etmenin tek yolunun bekleyip görmekten geçtiği belirtiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Üskül, "Soğuk algınlığı genellikle 1 hafta içinde geçer, alerjik bulgular ise uzun süre. Bazen bahar ayları boyunca devam eder. Şikayetlerin 1 haftayı geçmesi durumunda, kişinin mutlaka bir doktora başvurması gerekir. Bahar aylarında önemsenmeyen alerjik nezle, tedavi edilmediği takdirde alerjik astıma neden olabilmektedir. Bu nedenle ihmale gelmez" diyor. Prof. Dr. Üskül, baharın güzelliğini gölgeleyen alerjiye karşı şu uyarılarda bulunuyor:



YAŞ ÖNEMLİ



Alerjik rinit (saman nezlesi); alerjenlerin hava yolu ile burnun iç kısmını döşeyen ve mukoza adı verilen dokuya yapışarak iltihapsız yangıya (inflamasyon) neden olmasıdır. Alerjik rinit çoğunlukla ömür boyu devam eden, fakat ileri yaşlarda şiddeti azalabilen bir hastalıktır. Bahar aylarında ortaya çıkan tipine 'mevsimsel alerjik rinit' denir. Bu duruma en sık ağaç ve ot polenleri yol açar.



 



kaynak:sabah








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