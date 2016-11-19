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soğuk algınlığına bitki çayları ile direnin

SOĞUK ALGINLIĞINA BİTKİ ÇAYLARI İLE DİRENİN

Hava sıcaklığında ani düşüş ile birlikte yurdun büyük bir kısmında yoğun kar yağışı uyarıları artık kış mevsiminin tam anlamı ile geldiğinin işareti.

Tarih : 19 Kasım 2016, 09:33
Puan Ver : Soğuk Algınlığına Bitki Çayları İle Direnin(8/10)10


Zaten bir süredir gün içerisinde değişen hava sıcaklıkları nedeniyle çevremizde soğuk algınlığına yakalanan kişilerin sayısının hızla arttığı görülüyordu. Hava sıcaklığındaki bu ani düşüş hasta sayısını daha da katlayacak gibi görünüyor.



Özellikle çocuklar, ileri yaştaki bireyler bu tip hızlı değişimlere daha hassas oluyorlar. Diğer yandan, son günlerde dikkat çekilen çok önemli bir konu, mikropların antibiyotiklere karşı giderek artan şekilde direnç kazanması; "Antibiyotikler döneminin sonu mu geldi?" sorusunu gündeme taşıyor. Maalesef, gelişigüzel antibiyotik kullanmamızın sonucu kaçınılmaz bir gerçek ile yüz yüzeyiz.



Ne yapılmalı?



Öncelikle vücudun kendi direncinin desteklenmesi amacıyla dengeli beslenmenin yanı sıra bitki çaylarının şifalı etkilerinden yararlanılması akılcı bir yol olacaktır. Bitki çayı seçenekleri arasında hiç şüphesiz ilk olarak aklımıza ıhlamur, adaçayı gibi bitkiler geliyor. Şekersiz olarak bu bitkilerden hazırlanan çayların gün içerisinde birkaç defa içilmesi yararlı olacaktır.



Bu iki bitkiyi karıştırarak, içerisine taze ya da kuru zencefil kökü (rizomu) parçaları, ayva yaprağı, meyan kökü, hatmi kökü ve tatlandırıcı olarak gerçek bal ekleyerek farklı aromalarda sağlık çayları hazırlamak mümkün. Önemli olan vücudumuza giren mikropların gelişimini önleyerek soğuk algınlığına karşı korunmak.



Peki, bitki çaylarını sık sık tüketirsek mikroplar onlara karşı da antibiyotikler gibi direnç geliştirmez mi?



Hafta içerisinde bazı internet haberlerinde yanlış bir bilgi beni oldukça şaşırttı. Haberde "Ihlamur gibi bitki çaylarının gelişigüzel şekilde sıklıkla içilmesi halinde soğuk algınlığına yakalandığımızda etkisiz kalacağı" şeklinde bir görüş vardı. Bu bilgiyi yazanlar -belli ki- bitkilerin mikroplar ile ne şekilde mücadele ettikleri konusunda yeterli bilgiye sahip değil. Bilimsel araştırmaların sonuçları, mikropların bitkilere karşı direnç kazanamadıklarını, aksine mikropların antibiyotiğe karşı direncini kırarak antibiyotiklerin etkisini göstermesini sağlayabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bitki çayları kullanılarak soğuk algınlığından korunmamız mümkün olabilir.



Yeni bir araştırmada yeşil çay içerisindeki kateşinlerin mikropların antibiyotiklere karşı savunma mekanizmalarını çökerttiğini ortaya koyuyor. Bu nedenle eğer soğuk algınlığına yakalanarak antibiyotik kullanmak zorunda kaldıysanız sıklıkla yeşil çay içmenizi öneririm. Yeşil çayın antibiyotiklerin dirençli mikroplara karşı etki göstermesini sağlayabiliyor.



 



kaynak:sonhaber








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