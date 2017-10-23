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SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİYLE GİTTİĞİ HASTANEDE, KOLLARI VE BACAKLARI KESİLDİ


Soğuk Algınlığı Şikayetiyle Gittiği Hastanede, Kolları ve Bacakları Kesildi
Tarih : 23 Ekim 2017, 01:50
Puan Ver : Soğuk Algınlığı Şikayetiyle Gittiği Hastanede, Kolları Ve Bacakları Kesildi(7/10)3

Galler'de yaşayan 46 yaşındaki üç çocuk babası Chris Garlick, hastalanınca soğuk aldığını düşünüp hastaneye gitti. Muayene sonucunda sepsis tanısı konulan Garlick'in, kolları ve bacakları kesildi.

SOĞUK ALGINLIĞI ŞİKAYETİYLE HASTANEYE GİTTİ

41 yaşındaki eşi Karaan ile beraber bir Kayropraktik kliniği işleten Chirs'in Temmuz ayında soğuk algınlığına benzeyen şikayetleri başladı. Bir hafta boyunca durumu ağırlaştı ve yataktan çıkmamaya başladı. Eşinin sağlık ekiplerini arayıp şikayetlerini bildirmesi üzerine hemen bir ambulans eve gelip Chris'is hastaneye götürdü. Chris, kaldırıldığı hastanede hemen yoğun bakıma alındı ve yaşam destek ünitesine bağlandı.

SEPSİS TEŞHİSİ KONULDU

Vücudunda oluşan sepsis, Chris'in organlarına ve dokusuna zarar verdi. Karaciğerininde çalışmamaya başlaması üzerine vücudunda kanamalar başladı.

ELLERİ VE AYAKLARI KESİLDİ

Cerrahların yaptığı tetkikten sonra Chris'in ellerinin ve ayaklarının kesilmesine karar verildi. Kızının doğum günü olan 30 Ağustos tarihinde ameliyata alınan Chris'in el ve ayakları kesildi. Chris, yaptığı açıklamada hayatını kurtaran doktorlara teşekkür etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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