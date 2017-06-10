Soğanın içerisinde bol miktarda kükürt bulunmaktadır. Kükürt karaciğer için adtea bir detoks maddesidir ve karaciğerde oluşan kurşun ve ağır metallerin uzaklaşmasına yardımcı olur.



Bir dilim olarak kesilmiş kuru soğanı boynunuza bağlayıp bir süre beklettiğinizde vücudunuzda şu değişimler meydana gelir;



Kanda ki pıhtının ortadan kalkmasına astımla mücadele etmenize yardımcı olur.



Kan temizlenir ve kolestereol düşürücü etkisi vardır.



Soğanı kesip bu şekilde bir gece uyuduğunuzda ise vücudunuzda eklem, baş ağrısı, omuzdaki ve boyundaki tutulmayı anında giderecektir.







kaynak:sabah