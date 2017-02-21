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sofuoğlu ilk 2 yarışı kaçıracak

SOFUOĞLU İLK 2 YARIŞI KAÇIRACAK

Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle 2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk 2 yarışına katılamayacağını açıkladı.

Tarih : 21 Şubat 2017, 13:27
Puan Ver : Sofuoğlu İlk 2 Yarışı Kaçıracak(7/10)6


Milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu, sakatlığı nedeniyle 2017 Dünya Supersport Şampiyonası'nın ilk 2 yarışına katılamayacağını açıkladı.



Şampiyonayı 5 kez kazanan Sofuoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akyazı'daki antrenman sırasında geçirdiği kazanın ardından sağ elinin kırıldığını ve ameliyat olduğunu hatırlattı.



Elindeki platini ameliyatla aldırdıktan sonra 26 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek sezonun ilk yarışı için Avustralya'ya gittiğini belirten Sofuoğlu, ancak antrenmanlar sırasında elinin çok daha kötü duruma geldiğini söyledi.



 



kaynak:haberler








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