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softbank, arm'ı satın alıyor

SOFTBANK, ARM'I SATIN ALIYOR

Softbank, İngiltere merkezli dev çip üreticiliği yapan ARM Holdings'i yaklaşık olarak 31 milyon dolara satın almaya hazırlanıyor.

Tarih : 18 Temmuz 2016, 15:16
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Softbank tarafından ödenecek olan bu para Avrupalı bir şirkete ödenen en yüksek miktarda para olarak tarihe geçecek. Financial Times‘ın haberine göre resmi açıklama önümüzdeki pazar günü yapılacak. Arm‘ın her bir hissesi için toplamda 17 pound ödenmiş olacak. Bu satın alma İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkma kararı aldıktan birkaç hafta sonra gerçekmiş gerçekleşmiş olması ilgi çekici.

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İngiltere'nin Avrupa Birliği ‘nden çıkmasının arkasında yatan nedenler bir tanesi de bu gibi şirketleri yatırımcılar için yabancı daha cazip hale getirmek. Ancak bu karar sonrası paundun tarihin en düşük değerine yaklaşmasıyla beraber planlananlar tam anlamıyla gerçekleştiremedi. Arm, Intel‘e göre çok kar etmiyor gibi görülebilir. Ancak Samsung ve Apple gibi devlere verdiği lisanslarla yapılan her çip başına ücret almakta. Geçen yıl ARM tarafından üretilmiş 15 milyon işlemci kullanıcıların telefonlarında yer aldı. Bu sayı önceki yıla göre tam 3 milyon artış anlamına gelmekte. Yani Softbank iyidir yatırım kapısı bulmuş olabilir diyebiliriz.



Softbank son yıllarda bir çok yatırıma imza attı. Japonya' da Vodafone'a 15 milyar dolar yatırım yapan şirket ülkenin en büyük üçüncü telekomünikasyon şirketi haline geldi. Üç yıl önceyse Sprint'e tam 20 milyar dolar yatırım yapmıştı. Google'ın eski yöneticilerinden birisi şirkette Nikesh Arora'nın ayrılması ile boşalan COO koltuğuna oturdu.








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