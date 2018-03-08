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Sofralara girmeden yakalandı! Tam 4 ton

SOFRALARA GİRMEDEN YAKALANDI! TAM 4 TON

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, bir imalathaneye yapılan baskında salam, kavurma, sosis ve sucuk yapımında kullanılan 4 ton kaçak et ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 08 Mart 2018, 00:00
Puan Ver : Sofralara Girmeden Yakalandı! Tam 4 Ton(9/10)5

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir imalathaneye yapılan operasyonda yaklaşık 4 ton kaçak et ele geçirildi.

POLİS İMALATHANEYE BASKIN DÜZENLEDİ

Alınan bilgiye göre, Çerkesli Mahallesi'nde daha önce lojistik depolama yeri olarak kullanılan boş fabrika alanının imalathaneye dönüştürülerek kaçak et ve et ürünleri imal edildiği ihbarı alan zabıta ve jandarma ekipleri, söz konusu yere gitti.

4 TON İŞLENMİŞ ET ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, imalathanede plastik leğenlere konulan ve poşetlere sarılmış halde yaklaşık 4 ton salam, sosis, kıyma, kavurma, sucuk ve et ele geçirdi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Alandaki incelemelerin ardından sağlıksız ortamda bulunan etlere el koyan ekipler, imha çalışması başlattı.

Ruhsatsız ve kaçak imalathanenin sahibi olduğu iddiasıyla Y.K. gözaltına alınarak Dilovası İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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