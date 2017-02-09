

Lastik gibi kıvrılan biberler, 15 dakikada pişen hormonlu tavuklar, antibiyotikli etler, ilaçla kızartılmış domatesler, zehirli kakaolar, jelatinli yoğurtlar, kireçli peynirler, kiremit tozlu kırmızı biberler, vitamin değeri kalmamış margarinli kutu süt ve kaşarlar, beyazlatılmış ekmekler, tekstil boyalı zeytinler, çürümeyen meyveler... İlaçlı ve hormonlu bu ve daha nice gıda insan sağlığı açısından tehlike saçıyor. Fitoterapi uzmanı Dr. Ümit Aktaş, herkesin tükettiği bu gıdalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yapıyor:







Sağlığımızı bozan bir numaralı faktör beslenme! Şeker ve gluten vücutta bağımlılık yapar. Tıpkı morfin gibi... O yüzden insanlar şeker ve ekmek yedikçe daha çok yemek ister.







Çocuklara kesinlikle şeker verilmemeli. Çocuğunuza şeker vermekle, alkol vermek arasında teknik olarak bir fark yok. Şeker yiyerek, hem fiziksel hem de ruh sağlığınızı belirleyen bir sistemi, bağırsaklarınızı alt üst ediyorsunuz.







GENLERİYLE OYNANIYOR







Bugünün genetiği değiştirilmiş buğdayı, gluten intoleransına ve diyabete neden olur. Bu yüzden, her türlü ekmek (beyaz, kepekli, tam buğday, yufka, lavaş, köy ekmeği), un, bulgur, makarna, erişte, şehriye ve hatta ev tarhanasından bile uzak durulmalı, bir lokma bile yenmemelidir.







Margarin sağlığa zararlı değildir demek vebal taşır. Margarin doymuş yağ olarak insan sağlığına zararlıdır.







PALMİYE YAĞI KİMSAYAL BOMBA







Palmiye yağı kimyasal bombadır. İçinde bir sürü katkı maddesi, lezzet artırıcı madde, bir sürü şeker ve mısır şurubu var.







Zeytinyağını da rafine edip, Riviera yağı yaparsanız o da insan sağlığına zararlıdır.







kaynak:sabah